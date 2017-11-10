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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 27414 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39260 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45572 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42856 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90596 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

Киев  •  УНН

 • 8040 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Суд Испании взял под стражу на время судебного расследования спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тыс евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Другие бывшие члены президиума парламента Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет должны заплатить в течение недели залог в 25 тыс евро и могут оставаться на свободе.

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В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, в них будут изъяты паспорта.

Напомним, Карме Форкадель и другие члены президиума подозреваются в "попытке объявить независимость Каталонии" перед официальным провозглашением декларации Каталонским парламентом 27 октября.

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