Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Суд Испании взял под стражу на время судебного расследования спикера парламента Каталонии Карме Форкадель с правом освобождения под залог в 150 тыс евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Другие бывшие члены президиума парламента Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет должны заплатить в течение недели залог в 25 тыс евро и могут оставаться на свободе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд Испании оставил под стражей бывших членов правительства Каталонии
В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, в них будут изъяты паспорта.
Напомним, Карме Форкадель и другие члены президиума подозреваются в "попытке объявить независимость Каталонии" перед официальным провозглашением декларации Каталонским парламентом 27 октября.