Испанский суд арестовал спикера парламента Каталонии

Другие бывшие члены президиума парламента Луис Короминас, Луис Гино, Анна Симо, Рамона Барруфет должны заплатить в течение недели залог в 25 тыс евро и могут оставаться на свободе.

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В случае выплаты залога Форкадель и другие четыре бывших депутата должны будут еженедельно являться в суд, они не смогут покидать территорию Испании, в них будут изъяты паспорта.

Напомним, Карме Форкадель и другие члены президиума подозреваются в "попытке объявить независимость Каталонии" перед официальным провозглашением декларации Каталонским парламентом 27 октября.