Іспанські лже-винороби продали фальсифікату в різних країнах світу на 100 млн євро

Операція з пошуку зловмисників почалася ще у вересні 2018 року. Правоохоронці встановили, що до схеми були залучені близько 60 компаній, які займалися виробництвом і продажем фальсифікованого вина. Підприємства розгорнули свою діяльність в Іспанії, Нідерландах, Австрії, Бельгії, Франції, Молдові та Росії.

"Замість виноградного сусла зловмисники, виробляючи вино, використовували ізоглюкозу або кукурудзяний сироп", - йдеться в повідомленні.

У середині липня поточного року правоохоронці затримали і заарештували 6 осіб: двох організаторів схеми і їх "підопічних". Ще 27 людей перебувають під слідством.

Передбачається, що своїми злочинними діями зловмисники заробили близько 100 млн євро.

Як повідомляв УНН, українці масово переходять на "саморобний" алкоголь.

Такий промисел негативно позначається на обсягах продажів легального спиртного від офіційних виробників. Але змінити цю тенденцію зможемо не скоро - років через 3, говорить Олексій Дорошенко.

Загалом, за різними оцінками фахівців, частка нелегального алкоголю на вітчизняному ринку може досягати 50-60%. А тому споживачів постійно попереджають про велику вірогідність придбати неякісну і навіть небезпечну для життя продукцію.

Серед ознак підробки - низька ціна. Так, легальна горілка в Україні сьогодні коштує від 89 грн за 0,5 пляшку. Все, що дешевше - або фальсифікат, або контрафактна продукція, попереджають експерти.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").