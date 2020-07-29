Испанские лже-виноделы продали фальсификата в различных странах мира на 100 млн евро

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 20070 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100789 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105678 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 132209 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110169 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130622 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101937 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104394 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Испанские лже-виноделы продали фальсификата в различных странах мира на 100 млн евро

Испанские лже-виноделы продали фальсификата в различных странах мира на 100 млн евро

Киев  •  УНН

 • 10933 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Испанские налоговики раскрыли схему масштабной фальсификации и сбыта контрафактного вина, передает УНН со ссылкой на thedrinksbusiness.com.

Операция по поиску злоумышленников началась еще в сентябре 2018 года. Правоохранители установили, что в схему были вовлечены около 60 компаний, которые занимались производством и продажей фальсифицированного вина. Предприятия развернули свою деятельность в Испании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Франции, Молдове и России.

"Вместо виноградного сусла злоумышленники, производя вино, использовали изоглюкозу или кукурузный сироп", - говорится в сообщении.

В середине июля текущего года правоохранители задержали и арестовали 6 человек: двух организаторов схемы и их "подопечных". Еще 27 человек находятся под следствием.

Предполагается, что своими преступными действиями злоумышленники заработали около 100 млн евро.

Как сообщал УНН, украинцы массово переходят на "самодельный" алкоголь.

Такой промысел негативно сказывается на объемах продаж легального спиртного от официальных производителей. Но изменить эту тенденцию сможем не скоро - года через 3, говорит Алексей Дорошенко.

В общем, по разным оценкам специалистов, доля нелегального алкоголя на отечественном рынке может достигать 50-60%. А потому потребителей постоянно предупреждают о большой вероятности приобрести некачественную и даже опасную для жизни продукцию.

Среди признаков подделки - низкая цена. Так, легальная водка в Украине сегодня стоит от 89 грн за 0,5 бутылку. Все, что дешевле - или фальсификат, или контрафактная продукция, предупреждают эксперты.

Напомним, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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