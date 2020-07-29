Испанские лже-виноделы продали фальсификата в различных странах мира на 100 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Испанские налоговики раскрыли схему масштабной фальсификации и сбыта контрафактного вина, передает УНН со ссылкой на thedrinksbusiness.com.
Операция по поиску злоумышленников началась еще в сентябре 2018 года. Правоохранители установили, что в схему были вовлечены около 60 компаний, которые занимались производством и продажей фальсифицированного вина. Предприятия развернули свою деятельность в Испании, Нидерландах, Австрии, Бельгии, Франции, Молдове и России.
"Вместо виноградного сусла злоумышленники, производя вино, использовали изоглюкозу или кукурузный сироп", - говорится в сообщении.
В середине июля текущего года правоохранители задержали и арестовали 6 человек: двух организаторов схемы и их "подопечных". Еще 27 человек находятся под следствием.
Предполагается, что своими преступными действиями злоумышленники заработали около 100 млн евро.
Как сообщал УНН, украинцы массово переходят на "самодельный" алкоголь.
Такой промысел негативно сказывается на объемах продаж легального спиртного от официальных производителей. Но изменить эту тенденцию сможем не скоро - года через 3, говорит Алексей Дорошенко.
В общем, по разным оценкам специалистов, доля нелегального алкоголя на отечественном рынке может достигать 50-60%. А потому потребителей постоянно предупреждают о большой вероятности приобрести некачественную и даже опасную для жизни продукцию.
Среди признаков подделки - низкая цена. Так, легальная водка в Украине сегодня стоит от 89 грн за 0,5 бутылку. Все, что дешевле - или фальсификат, или контрафактная продукция, предупреждают эксперты.
Напомним, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").