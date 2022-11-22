Іспанська Каталонія обмежує використання води

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Ці заходи торкнуться 6,7 мільйона людей, 80% населення Каталонії заявила у вівторок прессекретар каталонської адміністрації Патрісія Плаха. Плаха сказала, що наразі немає потреби обмежувати використання води для прання, приготування їжі або пиття.

Заходи, що набирають чинності у п'ятницю, включатимуть скорочення води для зрошення сільськогосподарських культур та промисловості. Містянам не дозволять використовувати питну воду для миття будинків або автомобілів, а також для наповнення басейнів. Понад 500 мерій, включаючи Барселону, мають припинити наповнювати громадські фонтани чи мити вулиці питною водою.

Кількість опадів нижче за середню, яку експерти пов'язують із глобальною зміною клімату, призвело до скорочення водосховищ і завдало шкоди сільському господарству та навколишньому середовищу по всій Іспанії.

Барселона тепер стає другим великим містом в Іспанії, яке обмежило використання води після того, як Севілья вжила аналогічні заходи у вересні після надзвичайно посушливого та спекотного літа.

За даними міністерства екологічного переходу Іспанії, в той час як водосховища на півдні недалеко від Севільї нині є найсухішими, водосховища Каталонії виснажені до 34% ємності.

У 2008 році тривала посуха змусила іспанську владу доставити воду до Барселони човнами. Це призвело до будівництва опріснювальної установки неподалік Барселони, яка, за словами місцевої влади, є найбільшою в Європі і здатна виробляти 60 гм3 води на рік. За словами влади, зараз вона завантажена на 90%.

Вчені-кліматологи визначили Середземномор'я як один із регіонів світу, який найбільше постраждає від підвищення температури через зміну клімату.