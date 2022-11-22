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Испанская Каталония ограничивает использование воды

Испанская Каталония ограничивает использование воды

Киев • УНН

 • 370077 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Барселона и обширные участки на северо-востоке Испании находятся под ограничениями на воду. Многомесячная засуха, уничтожившая посевы, начинает сказываться на деятельности человека. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Эти меры коснутся 6,7 миллиона человек, 80% населения Каталонии заявила во вторник пресс-секретарь каталонской администрации Патрисия Плаха. Плаха сказала, что пока нет необходимости ограничивать использование воды для стирки, приготовления пищи или питья.

Меры, вступающие в силу в пятницу, будут включать сокращение воды для орошения сельскохозяйственных культур и промышленности. Горожанам не разрешат использовать питьевую воду для мытья домов или автомобилей, а также для наполнения бассейнов. Более 500 мэрий, включая Барселону, должны прекратить наполнять общественные фонтаны или мыть улицы питьевой водой.

Количество осадков ниже среднего, которое эксперты связывают с глобальным изменением климата, привело к сокращению водохранилищ и нанесло ущерб сельскому хозяйству и окружающей среде по всей Испании.

Барселона теперь становится вторым крупным городом в Испании, который ограничил использование воды после того, как Севилья приняла аналогичные меры в сентябре после чрезвычайно засушливого и жаркого лета.

По данным министерства экологического перехода Испании, в то время как водохранилища на юге недалеко от Севильи сейчас самые сухие, водохранилища Каталонии истощены до 34% емкости.

В 2008 году продолжительная засуха заставила испанские власти доставить воду в Барселону лодками. Это привело к строительству опреснительной установки неподалеку от Барселоны, которая, по словам местных властей, является самой большой в Европе и способна производить 60 гм3 воды в год. По словам властей, сейчас она загружена на 90%.

Ученые-климатологи определили Средиземноморье как один из регионов мира, наиболее пострадавший от повышения температуры из-за изменения климата.

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