Испанская Каталония ограничивает использование воды

Детали

Эти меры коснутся 6,7 миллиона человек, 80% населения Каталонии заявила во вторник пресс-секретарь каталонской администрации Патрисия Плаха. Плаха сказала, что пока нет необходимости ограничивать использование воды для стирки, приготовления пищи или питья.

Меры, вступающие в силу в пятницу, будут включать сокращение воды для орошения сельскохозяйственных культур и промышленности. Горожанам не разрешат использовать питьевую воду для мытья домов или автомобилей, а также для наполнения бассейнов. Более 500 мэрий, включая Барселону, должны прекратить наполнять общественные фонтаны или мыть улицы питьевой водой.

Количество осадков ниже среднего, которое эксперты связывают с глобальным изменением климата, привело к сокращению водохранилищ и нанесло ущерб сельскому хозяйству и окружающей среде по всей Испании.

Барселона теперь становится вторым крупным городом в Испании, который ограничил использование воды после того, как Севилья приняла аналогичные меры в сентябре после чрезвычайно засушливого и жаркого лета.

По данным министерства экологического перехода Испании, в то время как водохранилища на юге недалеко от Севильи сейчас самые сухие, водохранилища Каталонии истощены до 34% емкости.

В 2008 году продолжительная засуха заставила испанские власти доставить воду в Барселону лодками. Это привело к строительству опреснительной установки неподалеку от Барселоны, которая, по словам местных властей, является самой большой в Европе и способна производить 60 гм3 воды в год. По словам властей, сейчас она загружена на 90%.

Ученые-климатологи определили Средиземноморье как один из регионов мира, наиболее пострадавший от повышения температуры из-за изменения климата.