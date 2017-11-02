Іспанія запросила європейський ордер на арешт Пучдемона
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Іспанський державний прокурор запросив європейський ордер на арешт колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона після того, як останній не з'явився на судовому засіданні, передає УНН з посиланням на DW.
Державний прокурор Іспанії подав заяву на отримання європейського ордера на арешт Карлеса Пучдемона та інших колишніх членів його уряду за їхню роль у референдумі про незалежність.
Відсторонений каталонський лідер відмовився покинути Бельгію і з'явиться перед суддями у четвер.
Як повідомляв УНН, суд Іспанії викликав на допит усуненого з посади президента Каталонії і ще 13 членів його уряду.
"Клімат (в Іспанії) не є сприятливим, краще триматися на відстані", - сказав його адвокат Пол Бекарт.
Нагадаємо, екс-лідер Каталонії та ще чотири колишні депутати уряду регіону перебувають у Бельгії.