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Іспанія запросила європейський ордер на арешт Пучдемона

Іспанія запросила європейський ордер на арешт Пучдемона

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Іспанський державний прокурор запросив європейський ордер на арешт колишнього президента Каталонії Карлеса Пучдемона після того, як останній не з'явився на судовому засіданні, передає УНН з посиланням на DW.

Державний прокурор Іспанії подав заяву на отримання європейського ордера на арешт Карлеса Пучдемона та інших колишніх членів його уряду за їхню роль у референдумі про незалежність.

Відсторонений каталонський лідер відмовився покинути Бельгію і з'явиться перед суддями у четвер.

Як повідомляв УНН, суд Іспанії викликав на допит усуненого з посади президента Каталонії і ще 13 членів його уряду.

"Клімат (в Іспанії) не є сприятливим, краще триматися на відстані", - сказав його адвокат Пол Бекарт.

Нагадаємо, екс-лідер Каталонії та ще чотири колишні депутати уряду регіону перебувають у Бельгії.

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