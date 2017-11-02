Испания запросила европейский ордер на арест Пучдемона
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Испанский государственный прокурор запросил европейский ордер на арест бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона после того, как последний не явился на судебное заседание, передает УНН со ссылкой на DW.
Государственный прокурор Испании подал заявление на получение европейского ордера на арест Карлеса Пучдемона и других бывших членов его правительства за их роль в референдуме о независимости.
Отстраненный каталонский лидер отказался покинуть Бельгию и предстанет перед судьями в четверг.
Как сообщал УНН, суд Испании вызвал на допрос отстраненного от должности президента Каталонии и еще 13 членов его правительства.
"Климат (в Испании - ред.) не является благоприятным, лучше держаться на расстоянии", - сказал его адвокат Пол Бекарт.
Напомним, экс-лидер Каталонии и еще четыре бывшие депутаты правительства региона находятся в Бельгии.