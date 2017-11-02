Испания запросила европейский ордер на арест Пучдемона

Государственный прокурор Испании подал заявление на получение европейского ордера на арест Карлеса Пучдемона и других бывших членов его правительства за их роль в референдуме о независимости.

Отстраненный каталонский лидер отказался покинуть Бельгию и предстанет перед судьями в четверг.

Как сообщал УНН, суд Испании вызвал на допрос отстраненного от должности президента Каталонии и еще 13 членов его правительства.

"Климат (в Испании - ред.) не является благоприятным, лучше держаться на расстоянии", - сказал его адвокат Пол Бекарт.

Напомним, экс-лидер Каталонии и еще четыре бывшие депутаты правительства региона находятся в Бельгии.