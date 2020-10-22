Іспанія стала першою з країн ЄС, де виявили мільйон заражень коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Іспанія першою з західноєвропейських країн переступила поріг в один мільйон інфікованих коронавірусом. З початку пандемії в країні зафіксовано 1 005 295 випадків зараження, повідомило міністерство охорони здоров'я в Мадриді в середу, 21 жовтня, передає УНН.
Тепер Іспанія займає шосте місце в світі за кількістю інфікованих після США, Індії, Бразилії, Росії та Аргентини. Кількість летальних випадків в Іспанії напередодні збільшилася на 156 і досягла 34 366. Кількість нових випадків інфекції на кожні сто тисяч жителів за останні сім днів склало майже 178.
В Іспанії з метою стримування епідемії все більше населених пунктів, районів і цілих регіонів піддаються карантинним обмеженням або мають намір ввести їх. Під обмежувальні заходи потраплять 7,6 млн жителів Іспанії, повідомило державне телебачення.
Нагадаємо, ввечері 21 жовтня Голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про екстрене скликання саміту лідерів глав та урядів держав ЄС. Очікується, що на саміті будуть обговорені заходи щодо боротьби з пандемією і поліпшенням епідемситуацій у країнах.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 315 826 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 927 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.