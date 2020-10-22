Голова Євроради екстрено скликав саміт ЄС щодо COVID-19

Зазначається, що проведення саміту відбудеться 29 жовтня. Захід відбудеться в форматі відеоконференції.

Нагадаємо, в країнах ЄС вводяться нові обмеження розповсюдження коронавірусної хвороби. Так, з 22 жовтня у Чехії вводиться "локдаун", коли раніше Ірландія стала першою країною в ЄС, що повернулась до "локдауну". Тим часом у Бельгії, де розташована будівля Єврокомісії, Ради Євросоюзу та Європарламент - ввели комендантську годину.

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За даними ВООЗ, у Європі зареєстровано 8,4 млн заражених коронавірусом з 40,7 млн у світі.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 315 826 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 927 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.