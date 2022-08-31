Іспанія порушила права лідерів каталонських сепаратистів – ООН

Це рішення значною мірою символічне і не передбачає покарання для іспанського уряду або іспанських судів, але є підтримкою каталонських сепаратистів, які продовжують домагатися незалежності, хоча їх рух втратив імпульс.

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Комітет ООН з прав людини заявив, що четверо лідерів були усунені з посад за звинуваченням у підбурюванні до насильницького заколоту, але зрештою були визнані винними за меншим звинуваченням.

У звіті йдеться про те, що звинувачення в насильницькому повстанні було "непередбачуваним" , враховуючи, що вони закликали своїх послідовників до мирних протестів.

Рішення комітету суперечить Конституційному суду Іспанії, який у 2020 році підтримав ухвалу Верховного суду від 2018 року про тимчасове усунення політиків з посад регіональних законодавців до винесення ним обвинувального вироку.

Верховний суд Іспанії в 2019 році засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів до тривалих термінів ув'язнення за підбурювання до заколоту через два роки після того, як Каталонія провела референдум, заборонений судами, і ненадовго проголосила незалежність в умовах найбільшої політичної кризи в Іспанії.

Четверо лідерів подали скаргу на усунення з державних посад до Комітету ООН з прав людини, зокрема Оріол Хункерас, колишній заступник голови Каталонії, який отримав найтриваліший термін ув'язнення - 13 років.

Дев'ять лідерів вийшли із в'язниці у 2021 році після помилування лівим коаліційним урядом Іспанії. Уряд поки що ніяк не прокоментував це рішення.

Партія Esquerra Republicana de Catalunya, яка очолює регіональний уряд, назвала цю справу прикладом "політичних репресій" в Іспанії та заявила, що іспанська правова система "залишається сильно політизованою", а десятки справ, пов'язаних із сепаратистами, все ще перебувають на розгляді.

Додамо

Комітет ООН нещодавно розглянув інші справи щодо політичних прав. У квітні в звіті йшлося, що розслідування та судове переслідування колишнього президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви порушили його право бути судимим неупередженим судом, його право на недоторканність приватного життя та його політичні права.