Испания нарушила права лидеров каталонских сепаратистов – ООН

Это решение в значительной степени символично и не предусматривает наказание для испанского правительства или испанских судов, но является поддержкой каталонских сепаратистов, которые продолжают добиваться независимости, хотя их движение потеряло импульс.

Детали

Комитет ООН по правам человека заявил, что четверо лидеров были отстранены от должностей по обвинению в подстрекательстве к насильственному мятежу, но в конце концов были признаны виновными по меньшему обвинению.

В отчете говорится, что обвинение в насильственном восстании было "непредсказуемым", учитывая, что они призывали своих последователей к мирным протестам.

Решение комитета противоречит Конституционному суду Испании, который в 2020 году поддержал постановление Верховного суда от 2018 года о временном отстранении политиков от должностей региональных законодателей до вынесения им обвинительного приговора.

Верховный суд Испании в 2019 году приговорил девять лидеров каталонских сепаратистов к длительным срокам заключения за подстрекательство к мятежу через два года после того, как Каталония провела референдум, запрещенный судами, и ненадолго провозгласила независимость в условиях самого большего политического кризиса в Испании.

Четверо лидеров подали жалобу на отстранение от государственных должностей в Комитет ООН по правам человека, в частности Ориол Хункерас, бывший заместитель председателя Каталонии, который получил самый длительный срок заключения – 13 лет.

Девять лидеров вышли из тюрьмы в 2021 году после помилования левым коалиционным правительством Испании. Правительство пока никак не прокомментировало это решение.

Партия Esquerra Republicana de Catalunya, что возглавляет региональное правительство, назвала это дело примером "политических репрессий" в Испании и заявила, что испанская правовая система "остается сильно политизированной", а десятки дел, связанных с сепаратистами, все еще находятся на рассмотрении.

Добавим

Комитет ООН недавно рассмотрел другие дела по политическим правам. В апреле в отчете говорилось, что расследование и судебное преследование бывшего президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы нарушили его право быть судимым беспристрастным судом, его право на неприкосновенность личной жизни и его политические права.