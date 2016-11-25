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Іспанія оголосила українського олігарха в міжнародний розшук - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила в міжнародний розшук українського газового магната Дмитра Фірташа. Про це з посиланням на представника прокуратури повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Іспанія оголосила українського олігарха в міжнародний розшук - ЗМІ

Як зазначається, "його підозрюють у відмиванні великих сум грошей" і було оголошено в розшук разом з двома спільниками - громадянами України.

Предстаник прокуратури, як зазначається, відмовився назвати прізвища цих осіб, пояснивши відмову "інтересами слідства".

Співрозмовник також зазначив, що "одночасно з видачею ордера на розшук в Барселоні і в місті-курорті Марбелья 24 листопада були затримані п'ять інших спільників Д.Фірташа". "Вони безпосередньо займалися відмиванням капіталів українського олігарха. Серед затриманих - відомий іспанський адвокат Антоніо де Фортуни", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, "ці люди створили для Д.Фірташа низку офшорних компаній в Панамі, хоча певна частина капіталів осідала в Іспанії - вкладалася в нерухомість". За словами співрозмовника видання, йдеться про "десятки мільйонів євро незаконного походження". Назвати точні суми представник прокуратури відмовився, пише видання.

Він також повідомив, що справу Д.Фірташа розглядає прокуратура в рамках операції "Варіола", розпочатої в липні 2016 року.

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