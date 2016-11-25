Испания объявила украинского олигарха в международный розыск - СМИ

Как отмечается, "его подозревают в отмывании крупных сумм денег", он был объявлен в розыск вместе с двумя сообщниками - гражданами Украины.

Представитель прокуратуры, как отмечается, отказался назвать фамилии этих лиц, объяснив отказ "интересами следствия".

Собеседник также отметил, что "одновременно с выдачей ордера на розыск в Барселоне и в городе-курорте Марбелья 24 ноября были задержаны пять других сообщников Д.Фирташа". "Они непосредственно занимались отмыванием капиталов украинского олигарха. Среди задержанных - известный испанский адвокат Антонио де Фортуны", - говорится в сообщении.



По данным прокуратуры, "эти люди создали для Д.Фирташа ряд оффшорных компаний в Панаме, хотя часть капиталов оседала в Испании - вкладывалась в недвижимость". По словам собеседника издания, речь идет о "десятках миллионов евро незаконного происхождения". Назвать точные суммы представитель прокуратуры отказался, пишет издание.

Он также сообщил, что дело Д.Фирташа рассматривает прокуратура в рамках операции "Вариола", начатой ​​в июле 2016 года.