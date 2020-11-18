Іспанець Надаль зазнав першої поразки на Підсумковому турнірі сезону АТР

Друга ракетка світу Рафаель Надаль у двох сетах поступився третьому номеру АТР австрійцю Домініку Тіму. У першому сеті іспанцеь вигравав на тай-брейку 5:2, але поступився із рахунком 7:9, у лругій партії Тім знову був краще за опонента на тай-брейку — 7:6 (7), 7:6 (4).

“Мені повезло, що я виграв перший сет, я програвав 2:5, а проти Рафи зробити такий камбек багато чого вартує. Усі вісім тенісистів знаходяться у прекрасній формі, тому я очікую ще не один такий тай-брейк на цьому турнірі”, — розповів австрієць одразу після поєдинку.

Зауважимо, що Тім має дві перемоги в двох матчах і майже забезпечив собі вихід групи до півфіналу. Надаль має перемогу і поразку.