Испанец Надаль потерпел первое поражение на Итоговом турнире сезона АТР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Лондоне состоялся первый поединок второго соревновательного дня Итогового турнира сезона АТР, сообщает корреспондент УНН.
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух сетах уступил третьему номеру АТР австрийцу Доминику Тиму. В первом сете испанцеь выигрывал на тай-брейке 5:2, но уступил со счетом 7:9, в лругих партии Тим снова был лучше оппонента на тай-брейке — 7:6 (7), 7:6 (4).
“Мне повезло, что я выиграл первый сет, я проигрывал 2:5, а против Рафы сделать такой камбэк многое стоит. Все восемь теннисистов находятся в прекрасной форме, поэтому я ожидаю еще не один такой тай-брейк на этом турнире”, — рассказал австриец сразу после поединка.
Заметим, что Тим имеет две победы в двух матчах и почти обеспечил себе выход группы в полуфинал. Надаль имеет победу и поражение.