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10:59 • 46094 просмотра

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08:59 • 88639 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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Испанец Надаль потерпел первое поражение на Итоговом турнире сезона АТР

Испанец Надаль потерпел первое поражение на Итоговом турнире сезона АТР

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Лондоне состоялся первый поединок второго соревновательного дня Итогового турнира сезона АТР, сообщает корреспондент УНН.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль в двух сетах уступил третьему номеру АТР австрийцу Доминику Тиму. В первом сете испанцеь выигрывал на тай-брейке 5:2, но уступил со счетом 7:9, в лругих партии Тим снова был лучше оппонента на тай-брейке — 7:6 (7), 7:6 (4).

“Мне повезло, что я выиграл первый сет, я проигрывал 2:5, а против Рафы сделать такой камбэк многое стоит. Все восемь теннисистов находятся в прекрасной форме, поэтому я ожидаю еще не один такой тай-брейк на этом турнире”, — рассказал австриец сразу после поединка.

Заметим, что Тим имеет две победы в двух матчах и почти обеспечил себе выход группы в полуфинал. Надаль имеет победу и поражение.

Украинские Национальные Новости

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