Існувало з 18-го століття: на Чернігівщині зникло село

Деталі

З початку 1990-х років із шести сіл Орликівської сільради, до якої відносилося село Блешня, вимерли три.

Видання відзначає, що в двох селищах сільради Мхи і Баранівка, що залишилися, проживає по півтора десятка осіб.

Довідково

Найбільше за площею село в Україні — Космач — 84,309 км².

Найбільше село України за кількістю населення — Софіївська Борщагівка, понад 30 000 осіб.

Додамо

Населення в Україні за підсумками першого місяця цього року сягало 41,55 млн осіб, скоротившись за січень на 33,5 тис. осіб.