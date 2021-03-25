Існувало з 18-го століття: на Чернігівщині зникло село
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На початку березня в селі Блешня Чернігівської області помер останній житель – починаючи з 2000 року в регіоні з обліку зняли 30 населених пунктів. Про це повідомляє Суспільне, пише УНН.
Деталі
З початку 1990-х років із шести сіл Орликівської сільради, до якої відносилося село Блешня, вимерли три.
Видання відзначає, що в двох селищах сільради Мхи і Баранівка, що залишилися, проживає по півтора десятка осіб.
Довідково
Найбільше за площею село в Україні — Космач — 84,309 км².
Найбільше село України за кількістю населення — Софіївська Борщагівка, понад 30 000 осіб.
Додамо
Населення в Україні за підсумками першого місяця цього року сягало 41,55 млн осіб, скоротившись за січень на 33,5 тис. осіб.