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Населення України скоротилося до 41,55 млн людей

Населення України скоротилося до 41,55 млн людей

Київ • УНН

 • 21137 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Населення в Україні за підсумками першого місяця цього року сягало 41,55 млн осіб, скоротившись за січень на 33,5 тис. осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Цитата:

"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 лютого 2021 року становила 41 554,8 тис. осіб. Упродовж січня 2021 року чисельність населення зменшилася на 33,5 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Природне скорочення населення в Україні за січень становило 35,79 тис. осіб, водночас міграційний приріст населення за цей період сягнув 2272 осіб.

При цьому за місяць українців померло у 2,6 раза більше, аніж народилося.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 38 живонароджених", - вказали у Держстаті.

Так, кількість живонароджених у січні 2021 року становила 21,93 тис. осіб. Померли за цей період 57,72 тис. осіб, з них діти до року - 159.

Водночас, кількість померлих за січень 2021 року більше, ніж за відповідний місяць 2020 року, на 4111 осіб, або на 7,67%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території АРК, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Населення в Україні на початок цього року сягало 41,588 млн осіб, скоротившись за 2020 рік на 314,1 тис. осіб.

Додамо, в Україні у 2023 році планують проведення Всеукраїнського перепису населення. На цей процес із Державного бюджету хочуть виділити 7,26 мільярда гривень.

Також Кабінет міністрів України погодив проект закону, який встановлює проведення Всеукраїнського перепису населення не рідше одного разу на 10 років.

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