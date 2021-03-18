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Население Украины сократилось до 41,55 млн человек

Население Украины сократилось до 41,55 млн человек

Киев  •  УНН

 • 21124 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Население в Украине по итогам первого месяца этого года достигало 41,55 млн человек, сократившись за январь на 33,5 тыс. человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Цитата:

"Численность населения в Украине, по оценке, на 1 февраля 2021 года составила 41 554,8 тыс. человек. В течение января 2021 года численность населения уменьшилась на 33,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Детали

Естественное сокращение населения в Украине за январь составило 35,79 тыс. человек, в то же время миграционный прирост населения за этот период достиг 2272 человек.

При этом за месяц украинцев умерло в 2,6 раза больше, чем родилось.

"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 38 живорожденных", - указали в Госстате.

Так, количество живорожденных в январе 2021 года составило 21,93 тыс. человек. Умерли за этот период 57,72 тыс. Человек, из них дети до года - 159.

В то же время, количество умерших за январь 2021 года больше, чем за соответствующий месяц 2020 года, на 4111 человек, или на 7,67%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы на основе имеющихся административных данных без учета временно оккупированной территории АРК, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Населения в Украине на начало этого года достигало 41,588 млн человек, сократившись за 2020 год на 314,1 тыс. человек.

Добавим, в Украине в 2023 году планируют проведение Всеукраинской переписи населения. На этот процесс из Государственного бюджета хотят выделить 7,26 миллиарда гривен.

Также Кабинет министров Украины согласовал проект закона, который устанавливает правила проведения Всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет.

Украинские Национальные Новости

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