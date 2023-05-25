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Ісландія передала нафтовози для української армії

Ісландія передала нафтовози для української армії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. Ісландія придбала 10 вантажівок для перевезення нафти для української армії, щоб підтримати Україну у війні з росією, підтвердив ісландський уряд у заяві, повідомляє Euractiv, пише УНН.

Цитата 

«З початку вторгнення ми зосередилися на підтримці уряду України відповідно до їхніх побажань і потреб, а також наших можливостей», – сказала міністр закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір. «Ми не постачаємо українській армії зброю чи іншу військову техніку, але ми можемо зробити свій внесок, надавши нафтоналивні танкери, яких відчутно бракує, і бути швидкими, коли така потреба виникне».

Деталі 

Минулого тижня в Україну вже було доставлено дві вантажівки, найближчим часом приїдуть ще вісім.

Загальна вартість закупівлі автомобілів, адміністрування та доставки становить 400 000 євро.

Довідково 

Ісландія має давню політику не продавати зброю іншим країнам, і країна не має власної армії. Вона підтримує невелику берегову охорону для цілей оборони та безпеки, головним чином зосереджену на захисті своїх територіальних вод і проведенні пошуково-рятувальних операцій.

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