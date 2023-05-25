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Исландия передала нефтяные грузовики для украинской армии

Киев • УНН

 • 806399 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Исландия приобрела 10 грузовиков для перевозки нефти для украинской армии, чтобы поддержать Украину в войне с россией, подтвердило исландское правительство в заявлении, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Цитата 

«С начала вторжения мы сосредоточились на поддержке правительства Украины в соответствии с их пожеланиями и потребностями, а также нашими возможностями», – сказала министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гилфадоттир. «Мы не поставляем украинской армии оружие или другую военную технику, но мы можем внести свой вклад, предоставив нефтеналивные танкеры, которых ощутимо не хватает, и быть быстрыми, когда такая потребность возникнет».

Детали 

На прошлой неделе в Украину уже было доставлено два грузовика, в ближайшее время приедут еще восемь.

Общая стоимость закупки автомобилей, администрирования и доставки составляет 400 000 евро.

Справочно 

Исландия имеет давнюю политику не продавать оружие другим странам, и у страны нет собственной армии. Он поддерживает небольшую береговую охрану для целей обороны и безопасности, в основном сосредоточенную на защите своих территориальных вод и проведении поисково-спасательных операций.

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