"Ісламська держава" знищила частину римського амфітеатру в Пальмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Бойовики "Ісламської держави" знищили частину римського амфітеатру в стародавньому місті Пальміра у Сирії, передає УНН з посиланням на ВВС.
Фасад амфітеатру другого століття і чотиристоронній римський пам'ятник (тетрапілон) були знищені.
Нагадаємо, це вже не перший раз коли угруповання "Ісламська держава" знищують пам’ятки античної культури. Коли протягом майже десяти місяців (2015-2016) джихадисти утримували Пальміру, там був підірваний стародавній храм, знищено Тріумфальну арку епохи Стародавнього Риму, три колони і велику кількість статуй.
Водночас велика частина руїн стародавнього міста, за повідомленнями, тоді залишилася неушкодженою. У грудні 2016 року бойовики "Ісламської держави" знову увійшли до Пальміри.