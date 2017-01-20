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"Ісламська держава" знищила частину римського амфітеатру в Пальмірі

"Ісламська держава" знищила частину римського амфітеатру в Пальмірі

Київ • УНН

 • 13767 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Бойовики "Ісламської держави" знищили частину римського амфітеатру в стародавньому місті Пальміра у Сирії, передає УНН з посиланням на ВВС.

Фасад амфітеатру другого століття і чотиристоронній римський пам'ятник (тетрапілон) були знищені.

Нагадаємо, це вже не перший раз коли угруповання "Ісламська держава" знищують пам’ятки античної культури. Коли протягом майже десяти місяців (2015-2016) джихадисти утримували Пальміру, там був підірваний стародавній храм, знищено Тріумфальну арку епохи Стародавнього Риму, три колони і велику кількість статуй.

Водночас велика частина руїн стародавнього міста, за повідомленнями, тоді залишилася неушкодженою. У грудні 2016 року бойовики "Ісламської держави" знову увійшли до Пальміри.

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