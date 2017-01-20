"Ісламська держава" знищила частину римського амфітеатру в Пальмірі

Фасад амфітеатру другого століття і чотиристоронній римський пам'ятник (тетрапілон) були знищені.

Нагадаємо, це вже не перший раз коли угруповання "Ісламська держава" знищують пам’ятки античної культури. Коли протягом майже десяти місяців (2015-2016) джихадисти утримували Пальміру, там був підірваний стародавній храм, знищено Тріумфальну арку епохи Стародавнього Риму, три колони і велику кількість статуй.

Водночас велика частина руїн стародавнього міста, за повідомленнями, тоді залишилася неушкодженою. У грудні 2016 року бойовики "Ісламської держави" знову увійшли до Пальміри.