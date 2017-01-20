"Исламское государство" уничтожило часть римского амфитеатра в Пальмире

Фасад амфитеатра второго века и четырехсторонний римский памятник (тетрапилон) были уничтожены.

Напомним, это уже не первый раз когда группировка "Исламское государство" уничтожает памятники античной культуры. Когда в течение почти десяти месяцев (2015-2016 гг.) джихадисты удерживали Пальмиру, там был взорван древний храм, уничтожены Триумфальная арка эпохи Древнего Рима, три колонны и большое количество статуй.

В то же время большая часть руин древнего города, по сообщениям, тогда осталась невредимой. С декабря 2016 г. боевики "Исламского государства" вновь вошли в Пальмиру.