"Ісламська держава" взяла відповідальність за напад в університеті Огайо
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла відповідальність за напад на території Університету штату Огайо, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Напад на кількох людей на території Університету штату Огайо, в результаті якого постраждали 11 осіб, зробив 18-річний виходець з Сомалі Абдул Разак Алі Артан.
Напад на групу людей стався напередодні вранці. Злочинець спочатку направив автомобіль на пішоходів, а потім вийшов з ножем з машини і атакував людей.
Раніше повідомлялося, що у США на території державного університету в штаті Огайо невідомий відкрив стрілянину.