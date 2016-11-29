"Исламское государство" взяло ответственность за нападение в университете Огайо
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на территории Университета штата Огайо, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Нападение на нескольких людей на территории Университета штата Огайо, в результате которого пострадали 11 человек, сделал 18-летний выходец из Сомали Абдул Разак Али Артан.
Нападение на группу людей произошло накануне утром. Преступник сначала направил автомобиль на пешеходов, а затем вышел с ножом из машины и атаковал людей.
Ранее сообщалось, что в США на территории государственного университета в штате Огайо неизвестный открыл стрельбу.