"Исламское государство" взяло ответственность за нападение в университете Огайо

Нападение на нескольких людей на территории Университета штата Огайо, в результате которого пострадали 11 человек, сделал 18-летний выходец из Сомали Абдул Разак Али Артан.

Нападение на группу людей произошло накануне утром. Преступник сначала направил автомобиль на пешеходов, а затем вышел с ножом из машины и атаковал людей.

Ранее сообщалось, что в США на территории государственного университета в штате Огайо неизвестный открыл стрельбу.