"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку на мечеть у Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад в мечеті в місті Кабул, внаслідок якого загинули 32 людей, передає УНН з посиланням на Khaama Press.
Угруповання оприлюднило заяву на арабській мові через афілійоване агентство "Amaq", де стверджує, що напад на шиїтську мечеть в місті було скоєно їхнім смертником.
Бойовики "Талібану" раніше відкинули причетність до атаки.
Щонайменше 32 людей загинули і 85 осіб отримали поранення після того, як терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій серед віруючих в мечеті "Бакір-уль-Олум" в західній частині міста Кабул сьогодні вдень.
Чиновники міністерства охорони здоров'я підтвердили, що 85 осіб отримали поранення в результаті нападу і були доставлені в медзаклади для лікування.