"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку на мечеть у Кабулі

Угруповання оприлюднило заяву на арабській мові через афілійоване агентство "Amaq", де стверджує, що напад на шиїтську мечеть в місті було скоєно їхнім смертником.

Бойовики "Талібану" раніше відкинули причетність до атаки.

Щонайменше 32 людей загинули і 85 осіб отримали поранення після того, як терорист-смертник підірвав вибуховий пристрій серед віруючих в мечеті "Бакір-уль-Олум" в західній частині міста Кабул сьогодні вдень.

Чиновники міністерства охорони здоров'я підтвердили, що 85 осіб отримали поранення в результаті нападу і були доставлені в медзаклади для лікування.