"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку на мечеть в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в мечети в городе Кабул, в результате которого погибли 32 человека, передает УНН со ссылкой на Khaama Press.
Группировка обнародовала заявление на арабском языке через аффилированное агентство "Amaq", где утверждает, что нападение на шиитскую мечеть в городе было совершено их смертником.
Боевики "Талибана" ранее отвергли причастность к атаке.
По меньшей мере 32 человека погибли и 85 получили ранения после того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство среди верующих в мечети "Бакир-уль-Олум" в западной части города Кабул сегодня днем.
Чиновники министерства здравоохранения подтвердили, что 85 человек получили ранения в результате нападения и были доставлены в медучреждения для лечения.