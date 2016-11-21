"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку на мечеть в Кабуле

Группировка обнародовала заявление на арабском языке через аффилированное агентство "Amaq", где утверждает, что нападение на шиитскую мечеть в городе было совершено их смертником.

Боевики "Талибана" ранее отвергли причастность к атаке.

По меньшей мере 32 человека погибли и 85 получили ранения после того, как террорист-смертник привел в действие взрывное устройство среди верующих в мечети "Бакир-уль-Олум" в западной части города Кабул сегодня днем.

Чиновники министерства здравоохранения подтвердили, что 85 человек получили ранения в результате нападения и были доставлены в медучреждения для лечения.