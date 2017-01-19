"Ісламська держава" втратила чверть території за рік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Угруповання "Ісламська держава", заборонене в багатьох країнах, у 2016 році втратило контроль приблизно над четвертою частиною раніше захоплених територій в Сирії та Іраку. Про це повідомила британська аналітична компанія IHS Markit, передає УНН з посиланням на ВВС.
За даними експертів, протягом року джихадисти залишили майже 18 тис. квадратних кілометрів, і зараз площа контрольованої ними території становить 60,4 тис. квадратних кілометрів.
Тобто в 2016 році бойовики "Ісламського держави" втратили 23% раніше захоплених територій, а роком раніше - 14%, відзначається в доповіді.
"Ісламська держава" зазнала безпрецедентних територіальних втрат у 2016 році. Це стосується і районів, які відігравали ключову роль в планах угруповання", - зазначив старший аналітик IHS Markit Колумб Стрек.
Той факт, що бойовики "Ісламської держави" в грудні минулого року знову зайняли Пальміру, він пояснює тим, що "сили Асада і їх союзники були в цей час зайняті Алеппо".
За словами К.Стрека, урядова армія Іраку демонструє "стійкий прогрес" у звільненні східних районів Мосула, незважаючи на запеклий опір джихадистів.
"Ми розраховуємо, що іракська урядова армія займе Мосул в першій половині (поточного) року", - відзначив К.Стрек.
Нагадаємо, прем'єр Іраку Хайдар аль-Ібаді заявив, що схід Мосула повністю очищений від "Ісламської держави".