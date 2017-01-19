"Исламское государство" потеряло четверть территории за год
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Группировка "Исламское государство", запрещенная во многих странах, в 2016 году потеряла контроль примерно над четвертой частью ранее захваченных территорий в Сирии и Ираке. Об этом сообщила британская аналитическая компания IHS Markit, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По данным экспертов, в течение года джихадисты покинули почти 18 тыс. квадратных километров, и сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. квадратных километров.
То есть в 2016 году боевики "Исламского государства" потеряли 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее - 14%, отмечается в докладе.
"Исламское государство" потерпело беспрецедентных территориальных потерь в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки", - отметил старший аналитик IHS Markit Колумб Стрек.
Тот факт, что боевики "Исламского государства" в декабре прошлого года вновь заняли Пальмиру, он объясняет тем, что "силы Асада и их союзники были в это время заняты Алеппо".
По словам К.Стрека, правительственная армия Ирака демонстрирует "устойчивый прогресс" в освобождении восточных районов Мосула, несмотря на ожесточенное сопротивление джихадистов.
"Мы рассчитываем, что иракская правительственная армия займет Мосул в первой половине (текущего) года", - отметил К.Стрек.
Напомним, премьер Ирака Хайдар аль-Ибади заявил, что восток Мосула полностью очищен от "Исламского государства".