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"Ісламська держава" вбила 31 людину під час атаки в Іраку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10348 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Щонайменше 31 людину було вбито, в тому числі 14 поліцейських, і понад 40 було поранено в результаті нічного нападу бойовиків "Ісламської держави" в північному іракському місті Тікріт. Про це з посиланням на джерела у сфері безпеки і медичних колах повідомляє Reuters, передає УНН.

Бойовики були у поліцейській формі і використовували поліцейську машину, щоб увійти в місто, розташоване за 175 км на північ від Багдада, повідомив полковник поліції Халід Махмуд.

Він сказав, що було близько 10 нападників, в тому числі двоє терористів-смертників.

Загалом до лікарні було доставлено 31 тіло, серед загиблих - 14 поліцейських, сказав лікар головної лікарні міста Навфал Мустафа.

Кількість загиблих збільшилася вранці, після того, як було виявлено більше тіл цивільних осіб, убитих в їх магазинах.

Ціллю атак був поліцейський контрольно-пропускний пункт і будинок полковника поліції, який був убитий разом з чотирма членами його сім'ї, сказали офіцери.

Два смертники підірвали свої жилети, коли їх оточила поліція, а троє інших були вбиті в окремих сутичках.

П'ять бойовиків, як вважають, переховуються. Влада Тікріта в середу оголосила комендантську годину.

Нагадаємо, в Іраку на весіллі 23 людини загинули через вибухи.

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