"Исламское государство" убило 31 человека во время атаки в Ираке - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По меньшей мере 31 человек был убит, в том числе 14 полицейских, и более 40 были ранены в результате ночного нападения боевиков "Исламского государства" в северном иракском городе Тикрит. Об этом со ссылкой на источники в сфере безопасности и медицинских кругах сообщает Reuters, передает УНН.
Боевики были в полицейской форме и использовали полицейскую машину, чтобы войти в город, расположенный в 175 км к северу от Багдада, сообщил полковник полиции Халид Махмуд.
Он сказал, что было около 10 нападавших, в том числе двое террористов-смертников.
Всего в больницу было доставлено 31 тело, среди погибших - 14 полицейских, сказал врач главной больницы города Навфал Мустафа.
Количество погибших увеличилось утром, после того, как было обнаружено больше тел гражданских лиц, убитых в их магазинах.
Целью атак был полицейский контрольно-пропускной пункт и дом полковника полиции, который был убит вместе с четырьмя членами его семьи, сказали офицеры.
Два смертника взорвали свои жилеты, когда их окружила полиция, а трое других были убиты в отдельных схватках.
Пять боевиков, как полагают, скрываются. Власти Тикрита в среду объявили комендантский час.
Напомним, в Ираке на свадьбе 23 человека погибли из-за взрывов.