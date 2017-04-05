"Исламское государство" убило 31 человека во время атаки в Ираке - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46064 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103861 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159661 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117911 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117359 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113036 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104617 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107166 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103652 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154388 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Исламское государство" убило 31 человека во время атаки в Ираке - СМИ

"Исламское государство" убило 31 человека во время атаки в Ираке - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10347 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. По меньшей мере 31 человек был убит, в том числе 14 полицейских, и более 40 были ранены в результате ночного нападения боевиков "Исламского государства" в северном иракском городе Тикрит. Об этом со ссылкой на источники в сфере безопасности и медицинских кругах сообщает Reuters, передает УНН.

Боевики были в полицейской форме и использовали полицейскую машину, чтобы войти в город, расположенный в 175 км к северу от Багдада, сообщил полковник полиции Халид Махмуд.

Он сказал, что было около 10 нападавших, в том числе двое террористов-смертников.

Всего в больницу было доставлено 31 тело, среди погибших - 14 полицейских, сказал врач главной больницы города Навфал Мустафа.

Количество погибших увеличилось утром, после того, как было обнаружено больше тел гражданских лиц, убитых в их магазинах.

Целью атак был полицейский контрольно-пропускной пункт и дом полковника полиции, который был убит вместе с четырьмя членами его семьи, сказали офицеры.

Два смертника взорвали свои жилеты, когда их окружила полиция, а трое других были убиты в отдельных схватках.

Пять боевиков, как полагают, скрываются. Власти Тикрита в среду объявили комендантский час.

Напомним, в Ираке на свадьбе 23 человека погибли из-за взрывов.

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