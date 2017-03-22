"Ісламська держава" обстріляла відбиті у них райони на заході Мосула

Внаслідок важкого мінометного вогню загинули щонайменше п'ять цивільних осіб і поранено понад 20 в районах Джадіда і Ріфак у Мосулі, повідомили військові чиновники.

Битву за Мосул, останній оплот "Ісламської держави" в Іраку, іракські сили ведуть уже шостий місяць за підтримки авіації коаліції на чолі з США і апартнерів, наразі контролюючи схід міста, і більше половини заходу.

Боротьбу зосереджено на захопленні стратегічної мечеті Аль-Нур в Старому місті, де лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді проголосив халіфат в липні 2014 року, після того, як бойовики захопили великі райони Іраку і Сирії.

Вказано, що 600 тис. цивільних осіб залишаються в західному секторі Мосула, що ускладнює бої.

"Ісламська держава" обстріляла звільнені населені пункти, щоб відволікти наші війська. Вони поранили десятки (осіб - ред.)", - сказав прес-секретар федеральної поліції.

Нагадаємо, західну частину Мосула залишили понад 180 тисяч жителів.