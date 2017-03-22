Боевики "Исламского государства" обстреляли освобожденные районы на западе Мосула
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Боевики "Исламского государства" обстреляли районы в западной части Мосула, ранее освобожденные иракскими вооруженными силами, поражая гражданских лиц, которые убегали, спасаясь от боевых действий утром в среду, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В результате тяжелого минометного огня погибли по меньшей мере пять гражданских лиц и ранены более 20 в районах Джадид и Рифак в Мосуле, сообщили военные чиновники.
Битва за Мосул, последний оплот "Исламского государства" в Ираке, иракские силы ведут уже шестой месяц при поддержке авиации коалиции во главе с США, сейчас контролируя восток города, и больше половины запада.
Борьба сосредоточена на захвате стратегической мечети Аль-Нур в Старом городе, где лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат в июле 2014 года, после того, как боевики захватили обширные районы Ирака и Сирии.
Указано, что 600 тыс. гражданских лиц остаются в западном секторе Мосула, что усложняет бои.
"Исламское государство" обстреляло освобожденные населенные пункты, чтобы отвлечь наши войска. Они ранили десятки", - сказал пресс-секретарь федеральной полиции.
Напомним, западную часть Мосула покинули более 180 тыс. жителей.