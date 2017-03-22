Боевики "Исламского государства" обстреляли освобожденные районы на западе Мосула

В результате тяжелого минометного огня погибли по меньшей мере пять гражданских лиц и ранены более 20 в районах Джадид и Рифак в Мосуле, сообщили военные чиновники.

Битва за Мосул, последний оплот "Исламского государства" в Ираке, иракские силы ведут уже шестой месяц при поддержке авиации коалиции во главе с США, сейчас контролируя восток города, и больше половины запада.

Борьба сосредоточена на захвате стратегической мечети Аль-Нур в Старом городе, где лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади провозгласил халифат в июле 2014 года, после того, как боевики захватили обширные районы Ирака и Сирии.

Указано, что 600 тыс. гражданских лиц остаются в западном секторе Мосула, что усложняет бои.

"Исламское государство" обстреляло освобожденные населенные пункты, чтобы отвлечь наши войска. Они ранили десятки", - сказал пресс-секретарь федеральной полиции.

Напомним, западную часть Мосула покинули более 180 тыс. жителей.