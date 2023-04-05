Ірландія проведе консультації з громадськістю щодо військового нейтралітету на тлі війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр закордонних справ заявив, що уряд Ірландії запросить думку громадськості щодо традиції військового нейтралітету країни на консультативному форумі, що є останньою ознакою можливого зсуву після вторгнення росії в Україну. Про це пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ Мішель Мартін заявив, що форум, який пройде в червні у трьох різних містах протягом чотирьох днів, буде присвячений низці питань безпеки та дозволить обговорити політику нейтралітету, що проводилася десятиліттями.
«Обстановка у галузі міжнародної безпеки значно змінилася за останній рік. Ми стали свідками кричущої та грубої зневаги росією міжнародним правом», — йдеться у заяві Мартіна.
«Прихильність Ірландії до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і наша традиційна політика військового нейтралітету не звільняють нас від необхідності реагувати на цю нову реальність».
У форумі візьмуть участь експерти з безпеки, оборони та зовнішньої політики, а також політичні представники, громадянське суспільство, науковці та інші відповідні органи.
Мартін сказав національній телекомпанії RTE, що у дискусії «немає упередженого результату» і що уряд не планує змінювати свою політику військового нейтралітету.
Доповнення
Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар минулого року заявив, що країна, ймовірно, перегляне свою політику після вторгнення, і припустив, що країна може активніше брати участь у спільній оборонній політиці Європейського Союзу.
Нейтралітет Ірландії, виправданий тодішнім прем'єр-міністром Еймоном де Валера під час Другої світової війни, був офіційною політикою протягом більшої частини її історії і залишається широко популярним.
Критики кажуть, що така політика та низький рівень видатків країни на оборону ставлять її у залежність від доброї волі союзників.