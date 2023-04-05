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Ірландія проведе консультації з громадськістю щодо військового нейтралітету на тлі війни в Україні

Ірландія проведе консультації з громадськістю щодо військового нейтралітету на тлі війни в Україні

Київ • УНН

 • 873464 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр закордонних справ заявив, що уряд Ірландії запросить думку громадськості щодо традиції військового нейтралітету країни на консультативному форумі, що є останньою ознакою можливого зсуву після вторгнення росії в Україну. Про це пише Reuters, інформує УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Мішель Мартін заявив, що форум, який пройде в червні у трьох різних містах протягом чотирьох днів, буде присвячений низці питань безпеки та дозволить обговорити політику нейтралітету, що проводилася десятиліттями.

«Обстановка у галузі міжнародної безпеки значно змінилася за останній рік. Ми стали свідками кричущої та грубої зневаги росією міжнародним правом», — йдеться у заяві Мартіна.

«Прихильність Ірландії до міжнародного порядку, заснованого на правилах, і наша традиційна політика військового нейтралітету не звільняють нас від необхідності реагувати на цю нову реальність».

У форумі візьмуть участь експерти з безпеки, оборони та зовнішньої політики, а також політичні представники, громадянське суспільство, науковці та інші відповідні органи.

Мартін сказав національній телекомпанії RTE, що у дискусії «немає упередженого результату» і що уряд не планує змінювати свою політику військового нейтралітету.

Доповнення

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар минулого року заявив, що країна, ймовірно, перегляне свою політику після вторгнення, і припустив, що країна може активніше брати участь у спільній оборонній політиці Європейського Союзу.

Нейтралітет Ірландії, виправданий тодішнім прем'єр-міністром Еймоном де Валера під час Другої світової війни, був офіційною політикою протягом більшої частини її історії і залишається широко популярним.

Критики кажуть, що така політика та низький рівень видатків країни на оборону ставлять її у залежність від доброї волі союзників.

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