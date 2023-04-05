Ирландия проведет консультации с общественностью относительно военного нейтралитета на фоне войны в Украине

ukru
Эксклюзив
12:17 • 25830 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 103288 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130887 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120494 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134431 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116969 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131427 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125349 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109051 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102757 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 136381 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118794 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 121370 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 117107 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 115009 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 213438 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 244054 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 183410 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 189229 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224844 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 7550 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 78629 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112135 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120225 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135736 просмотра
Актуальное
Ирландия проведет консультации с общественностью относительно военного нейтралитета на фоне войны в Украине

Ирландия проведет консультации с общественностью относительно военного нейтралитета на фоне войны в Украине

Киев • УНН

 • 873463 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр иностранных дел заявил, что правительство Ирландии запросит мнение общественности относительно традиции военного нейтралитета страны на консультативном форуме, что является последним признаком возможного сдвига после вторжения россии в Украину. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.

Детали

Министр иностранных дел Мишель Мартин заявил, что форум, который пройдет в июне в трех разных городах в течение четырех дней, будет посвящен ряду вопросов безопасности и позволит обсудить проводимую десятилетиями политику нейтралитета.

«Обстановка в области международной безопасности значительно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения Россией к международному праву», — говорится в заявлении Мартина.

«Приверженность Ирландии к международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождает нас от необходимости реагировать на эту новую реальность».

В форуме примут участие эксперты по безопасности, обороне и внешней политике, а также политические представители, гражданское общество, ученые и другие соответствующие органы.

Мартин сказал национальной телекомпании RTE, что в дискуссии «нет предвзятого результата» и что правительство не планирует менять свою политику военного нейтралитета.

Дополнение

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в прошлом году заявил, что страна, вероятно, пересмотрит свою политику после вторжения, и предположил, что страна может активнее участвовать в совместной оборонной политике Европейского Союза.

Нейтралитет Ирландии, оправданный тогдашним премьер-министром Эймоном де Валера во время Второй мировой войны, был официальной политикой на протяжении большей части ее истории и остается широко популярным.

Критики говорят, что такая политика и низкий уровень расходов страны на оборону ставят ее в зависимость от доброй воли союзников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы