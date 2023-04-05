Ирландия проведет консультации с общественностью относительно военного нейтралитета на фоне войны в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр иностранных дел заявил, что правительство Ирландии запросит мнение общественности относительно традиции военного нейтралитета страны на консультативном форуме, что является последним признаком возможного сдвига после вторжения россии в Украину. Об этом пишет Reuters, информирует УНН.
Детали
Министр иностранных дел Мишель Мартин заявил, что форум, который пройдет в июне в трех разных городах в течение четырех дней, будет посвящен ряду вопросов безопасности и позволит обсудить проводимую десятилетиями политику нейтралитета.
«Обстановка в области международной безопасности значительно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения Россией к международному праву», — говорится в заявлении Мартина.
«Приверженность Ирландии к международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождает нас от необходимости реагировать на эту новую реальность».
В форуме примут участие эксперты по безопасности, обороне и внешней политике, а также политические представители, гражданское общество, ученые и другие соответствующие органы.
Мартин сказал национальной телекомпании RTE, что в дискуссии «нет предвзятого результата» и что правительство не планирует менять свою политику военного нейтралитета.
Дополнение
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в прошлом году заявил, что страна, вероятно, пересмотрит свою политику после вторжения, и предположил, что страна может активнее участвовать в совместной оборонной политике Европейского Союза.
Нейтралитет Ирландии, оправданный тогдашним премьер-министром Эймоном де Валера во время Второй мировой войны, был официальной политикой на протяжении большей части ее истории и остается широко популярным.
Критики говорят, что такая политика и низкий уровень расходов страны на оборону ставят ее в зависимость от доброй воли союзников.