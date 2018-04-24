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Ірландія хоче приєднатися до "європейської сім'ї" депозитної системи збору тари

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Ірландія може збільшити переробку пластикових відходів шляхом впровадження заставної системи збору тари. Так вважають представники екологічної групи "Stop Climate Chaos", передає УНН з посиланням на independent.ie.

Ірландія хоче приєднатися до "європейської сім'ї" депозитної системи збору тари

Влада Ірландії підіймає питання про скорочення кількості відходів в країні не перший рік. Серед іншого, пропонується заборонити використання одноразового пластикового посуду і збільшити штрафи за недотримання екологічних правил.

У свою чергу в "Stop Climate Chaos" вважають, що збільшити відсоток переробки упаковок і скоротити відходи в країні на всіх рівнях допоможе заставна система збору тари.

Принцип роботи даної системи полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок буде - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

"Дана система простимулює людей ставитися дбайливо до екології", - наголосили в "Stop Climate Chaos".

Нагадаємо, заставна система збору тари діє в більшості європейських країн. Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу.

В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять вже зареєстрований законопроект.

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