Ирландия хочет присоединиться к “европейской семье” депозитной системы сбора тары
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Ирландия может увеличить переработку пластиковых отходов путем внедрения залоговой системы сбора тары. Так считают представители экологической группы “Stop Climate Chaos”, передает УНН со ссылкой на independent.ie.
Власти Ирландии подымают вопрос о сокращении количества отходов в стране не первый год. Среди прочего, предлагается запретить использование одноразовой пластиковой посуды и увеличить штрафы за несоблюдение экологических правил.
В свою очередь в “Stop Climate Chaos” считают, что увеличить процент переработки упаковок и сократить отходы в стране на всех уровнях поможет залоговая система сбора тары.
Принцип работы данной системы заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.
"Данная система простимулирует людей относится бережно к экологии“, — подчеркнули в “Stop Climate Chaos”.
Напомним, залоговая система сбора тары действует в большинстве европейских стран. Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переделали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.
В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят уже зарегистрированный законопроект.