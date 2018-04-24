Ирландия хочет присоединиться к “европейской семье” депозитной системы сбора тары

Власти Ирландии подымают вопрос о сокращении количества отходов в стране не первый год. Среди прочего, предлагается запретить использование одноразовой пластиковой посуды и увеличить штрафы за несоблюдение экологических правил.

В свою очередь в “Stop Climate Chaos” считают, что увеличить процент переработки упаковок и сократить отходы в стране на всех уровнях поможет залоговая система сбора тары.

Принцип работы данной системы заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок окажется — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, который оседает в океанах и на свалках.

"Данная система простимулирует людей относится бережно к экологии“, — подчеркнули в “Stop Climate Chaos”.

Напомним, залоговая система сбора тары действует в большинстве европейских стран. Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переделали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят уже зарегистрированный законопроект.