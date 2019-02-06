Ірландець поділився секретною комбінацією лотерейного виграшу

Ірландець купив лотерейний білет 22 січня через Інтернет. Він грає давно, і завжди використовує одну й ту ж комбінацію чисел.

"Я обираю одні і ті ж п'ять цифр, це - дні народження моїх перших п'яти онуків", - зазначив він.

Переможець додав, що дякує за виграш онукам.

"Я обов'язково подбаю про них", - підкреслив він.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають у лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.

Наприклад, мільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Древаль (Черкаська область) планує придбати дітям житло. А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину лотерейного виграшу на ремонт у будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.

Це всього дві історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 316. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше у цій лотереї компанії "М.С.Л.".