Ирландец поделился секретной комбинацией лотерейного выигрыша
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Житель Ирландии выиграл 500 тыс. евро в лотерею, передает УНН со ссылкой на Irish Examiner.
Ирландец купил лотерейный билет 22 января через Интернет. Он играет давно, и всегда использует одну ту же комбинацию чисел.
"Я выбираю одни и те же пять цифр, это - дни рождения моих первых пяти внуков", - отметил он.
Победитель добавил, что благодарит за выигрыш внуков.
"Я обязательно позабочусь о них", - подчеркнул он.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, миллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Древаль (Черкасская область) планирует приобрести детям жилье. А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть лотерейного выигрыша на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.
Это всего две истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 316. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.