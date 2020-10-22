Ірина Верещук, яка претендує на посаду мера Києва, "небезпечна" не тільки для Кличка - політолог

За його словами, на загальному тлі кандидатів у мери Верещук помітно виділяється, суттєво відрізняючись від інших відсутністю олігархічно-кримінального "шлейфу" і пов'язаних з ним зобов'язань.

"Саме вона пропонує киянам продуману програму облаштування, перебудови, благоустрою Києва. Обіцяючи зміни, вона не лукавить. Швидкого погляду на програму цього кандидата досить, щоб переконатися: перемога Ірини Верещук означатиме зміни", - пише Рудяков.

Питання про те, чи треба у Києві щось міняти, вже давно перейшов у розряд риторичних, продовжив експерт.

"Так, звичайно, треба! Причому, саме зараз, сьогодні, негайно. Завтра може бути пізно", - додав він.

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У виході Верещук до другого туру виборів мера і її перемозі у ньому можна було б не сумніватися, якби на забезпечення її успіху працювали всі складові, наявні у розпорядженні виборчих штабів "Слуги народу", вважає Рудяков.

"Домогтися цього, на жаль, для кандидата, не вдалося, і в цьому особисто я не бачу нічого дивного. Верещук небезпечна і незручна не тільки для її конкурентів по виборчих перегонах, починаючи з Кличка, але і для цілого ряду груп і центрів впливу всередині її ж власної партії, а також, як це не парадоксально, Офісу Президента. Першу причину такого стану речей я вже назвав: Верещук тіснить олігархів і кримінал, які їй за це мстять. Друга причина - ревнощі, неабияк присмачені заздрістю", - пише експерт.

Під час кампанії у Києві Верещук зробила серйозну заявку на те, щоб вийти на загальноукраїнський рівень, говорить Рудяков.

"І це не може подобатися представникам "СН", які побоюються конкуренції. Як не може хвилювати таких, як вони, ще одна обставина: "Слуга народу" вже дозріла, якщо навіть не перезріла, для оновлення, перезавантаження. Після 25 жовтня цей процес, швидше за все, буде, нарешті, запущено. І якщо він піде у правильному напрямку, то особами нової "СН" стануть "верещуки", - резюмував він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. За даними соціологів, прийняти у них участь виявили бажання понад 70% киян.

Також нагадаємо, що Кличко очолив рейтинг мерів за кількістю провалених обіцянок.