Ірина Верещук: Україна своєю кров’ю заслужила членство в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Українці ціною власної крові заслужили бути в когорті цивілізованих країн Європейської родини. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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“Із того металобрухту, на який перетворила російську бронетехніку доблесна й звитяжна українська армія, ми зробимо мости, зокрема й в Європу.
Ми проситимемо якомога швидше прийняти нас до Євросоюзу. Ми ціною власної крові заслужили бути рівними серед рівних, в когорті цивілізованих країн Європейської родини. І якщо це станеться, це буде найбільшою поразкою Путіна”, — заявила очільниця міністерства.