Ирина Верещук: Украина своей кровью заслужила членство в ЕС

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Украинцы ценой собственной крови заслужили быть в когорте цивилизованных стран Европейской семьи. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила вицепремьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает УНН.

Цитата

“Из того металлолома, в который превратила российскую бронетехнику доблестная и победоносная украинская армия, мы сделаем мосты, в том числе и в Европу.

Мы будем просить как можно скорее принять нас в Евросоюз. Мы ценой своей крови заслужили быть равными среди равных, в когорте цивилизованных стран Европейской семьи. И если это произойдет, это будет самым крупным поражением Путина”, — заявила глава министерства.

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