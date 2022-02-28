Ирина Верещук: Украина своей кровью заслужила членство в ЕС

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“Из того металлолома, в который превратила российскую бронетехнику доблестная и победоносная украинская армия, мы сделаем мосты, в том числе и в Европу.

Мы будем просить как можно скорее принять нас в Евросоюз. Мы ценой своей крови заслужили быть равными среди равных, в когорте цивилизованных стран Европейской семьи. И если это произойдет, это будет самым крупным поражением Путина”, — заявила глава министерства.