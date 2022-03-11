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Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів за 11 березня

Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів за 11 березня

Київ • УНН

 • 103957 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час брифінгу підбила підсумки сьогоднішньої евакуації по гуманітарним коридорам, повідомляє УНН.

Деталі

"Нам вдалося сьогодні вивезти понад 1000 людей з Ворзеля, Бучі, Гостомеля, Козаровичів. Завтра ми продовжуватимемо це робити, відкриваючи нові маршрути", - зазначила Верещук.

Однак, як наголосила віце-прем’єр, багато що не вдалося, а все - через порушення Росією домовленостей щодо припинення вогню.

"Сьогодні не вдалося відправити автобуси по маршруту з міста Ізюм Харківської області в місто Лозова Харківської області, який мав йти через Ізюм - Мала Комишуваха - Барвінкове - Близнюки - Лозова. Вони змушені були розвернутися і поїхати назад до Лозової, позаяк окупанти обстріляли з мінометів дорогу на під’їзді до міста Ізюм. Отож евакуація мешканців та постачання гуманітарного вантажу на даний момент неможлива.

По маршруту з сіл Андріївка і Микуличі Київської області в місто Житомир по маршруту Андріївка - Липівка - Макарів - Небелиця - Ставище - Кочерів - Коростишів - Глибочиця - Житомир також не вдалася евакуація. 12 автобусів, які були направлені до міста Білогородка Київської області та прибули до домовленого населеного пункту Немішаєве до проїзду в село Микуличі були зупинені на блокпосту російськими окупантам. Тому вони поїхали назад.

По маршруту з міста Макарів Київської області в місто Житомир через населені пункти Макарів - Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир було порушено режим припинення вогню зі сторони росіян. Евакуація людей, відповідно, не відбулася.

По маршруту з міста Бородянка Київської області в місто Житомир: Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир, також було порушено режим припинення вогню зі сторони російських окупантів і на жаль евакуація не сталася.

Як і не сталася евакуація з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Ми завтра знову спробуємо звідти евакуювати людей. Спочатку ми плануємо завезти гуманітарний вантаж до Маріуполя, а назад ми хочемо евакуювати людей. Я прошу всіх, хто може висвітлювати цю подію, звернути увагу на цей гуманітарний коридор, позаяк там сьогодні найважча ситуація.

Не відбулося сьогодні евакуації і з Волновахи Донецької області в напрямку міста Покровськ", - резюмувала Верещук.

Однак вона наголосила - евакуація буде продовжуватися й надалі, а Україна зробить все залежне, аби евакуювати тих, кому це потрібно.

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