Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарных коридоров за 11 марта

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время брифинга подвел итоги сегодняшней эвакуации по гуманитарным коридорам, сообщает УНН.

Детали

"Нам удалось сегодня вывезти более 1000 людей с Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Козаровичей. Завтра мы будем продолжать это делать, открывая новые маршруты", - отметила Верещук.

Однако, как подчеркнула вице-премьер, многое не удалось, а все - из-за нарушения Россией договоренностей по прекращению огня.

"Сегодня не удалось отправить автобусы по маршруту из города Изюм Харьковской области в город Лозовая Харьковской области, который должен был идти через Изюм, Малая Камышеваха - Барвенково - Близнецы - Лозовая. Они вынуждены были развернуться и поехать обратно в Лозовую, поскольку оккупанты обстреляли из минометов дорогу на подъезде к городу Изюм. Поэтому эвакуация жителей и поставки гуманитарного груза на данный момент невозможны.

По маршруту из сел Андреевка и Микуличи Киевской области в город Житомир по маршруту Андреевка - Липовка - Макаров - Небелица - Ставище - Кочеров - Коростышев - Глубочица - Житомир также не удалась эвакуация. 12 автобусов, которые были направлены в город Белогородка Киевской области и прибыли в условленный населенный пункт Немешаево к проезду в село Микуличи были остановлены на блокпосту российскими оккупантам. Поэтому они поехали обратно.

По маршруту из города Макаров Киевской области в город Житомир через населенные пункты Макаров - Небелица - Ставище - Кочеров - Коростышев - Глубочица - Житомир был нарушен режим прекращения огня со стороны россиян. Эвакуация людей, соответственно, не состоялась.

По маршруту из города Бородянка Киевской области в город Житомир: Бородянка - Песковка - Малин - Радомышль - Житомир, также был нарушен режим прекращения огня со стороны российских оккупантов и увы эвакуация не произошла.

Как и не произошла эвакуация из города Мариуполь в город Запорожье. Мы завтра снова попытаемся оттуда эвакуировать людей. Сначала мы планируем завезти гуманитарный груз в Мариуполь, а обратно мы хотим эвакуировать людей. Я прошу всех, кто может освещать это событие, обратить внимание на этот гуманитарный коридор, так как там сегодня самая тяжелая ситуация.

Не произошло сегодня эвакуации и из Волновахи Донецкой области в направлении города Покровск", - резюмировала Верещук.

Однако она подчеркнула - эвакуация будет продолжаться и в дальнейшем, а Украина сделает все зависящее, чтобы эвакуировать тех, кому это нужно.

Украинские Национальные Новости

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