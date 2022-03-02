Ірина Верещук: Росія та її керівництво будуть відповідати за воєнні злочини проти цивільного населення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що усі злочини Росії буде розглядати "новий Нюрнберг" у Гаазі, повідомляє УНН.
Цитата
"Всі злочини проти людства, що скоєні російськими окупантами, та всі порушення міжнародного гуманітарного права з боку агресора фіксуються Україною для передачі до міжнародного кримінального суду – Гаазького трибуналу.
Жахливі ракетні удари по цивільному населенню, по жилим міськім кварталам. Всі ці злочини ми фіксуємо для судового процесу в Гаазі, який тепер уже називають "новим Нюрнбергом", – заявила Верещук.