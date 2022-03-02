Ирина Верещук: Россия и ее руководство будут отвечать за военные преступления против гражданского населения

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"Все преступления против человечества, совершенные российскими оккупантами, и все нарушения международного гуманитарного права со стороны агрессора фиксируются Украиной для передачи в Международный уголовный суд - Гаагский трибунал.

Чудовищные ракетные удары по гражданскому населению, по жилым городским кварталам. Все эти преступления мы фиксируем для судебного процесса в Гааге, который теперь уже называют "новым Нюрнбергом", - заявила Верещук.