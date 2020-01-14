Іранський генерал: людська помилка у авіакатастрофі українського літака не підірве заслуг КВІР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Людська помилка, що призвела падіння українського літака МАУ, не підірве досягнень, досягнутих Корпусом вартових ісламської революції. Про це заявив у вівторок головнокомандувач ЗС Ірану Абдулрахім Мусаві, передає УНН із посиланням на Mehr.
Він зробив відповідну заяву на місцевій церемонії і висловив свої глибокі співчуття сім'ям загиблих в результаті інциденту з українським літаком, який зазнав аварії за межами Тегерана після того, як був помилково збитий "під час кризи, викликаної авантюризмом США", - йдеться в заяві збройних сил Ірану.
"Трагічний інцидент, що забрав життя ряду наших людей, сильно засмутив серця захисників безпеки країни в Збройних силах", - сказав Мусаві.
Він підкреслив, що "з урахуванням благородного народу країни і скорботних сімей загиблих, людський фактор ніколи не підірве гідності і видатних досягнень Корпусу вартових ісламської революції (КВІР)".
Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що Іран покарає всіх, хто несе відповідальність за випадкове збиття українського пасажирського літака.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули. Серед загиблих - всього 11 українців. У ніч на 11 січня Іран визнав, що випадково збив літак МАУ.