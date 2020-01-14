Иранский генерал: человеческая ошибка в авиакатастрофе украинского самолета не подорвет заслуг КСИР
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Человеческая ошибка, которая привела к падению украинского самолета МАУ, не подорвёт достижений, достигнутых Корпусом стражей исламской революции. Об этом заявил во вторник главнокомандующий ВС Ирана Абдулрахим Мусави, передает УНН со ссылкой на Mehr.
Он сделал соответствующее заявление на местной церемонии и выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших в результате инцидента с украинским самолетом, который потерпел крушение за пределами Тегерана после того, как был по ошибке был сбит "во время кризиса, вызванного авантюризмом США", - говорится в заявлении вооруженных сил Ирана.
"Трагический инцидент, унесший жизни ряда наших людей, сильно опечалил сердца защитников безопасности страны в Вооруженных силах", - сказал Мусави.
Он подчеркнул, что "с учетом благородного народа страны и скорбящих семей погибших, человеческий фактор никогда не подорвет достоинство и выдающиеся достижения Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".
Ранее сегодня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран накажет всех, кто несет ответственность за случайное сбитие украинского пассажирского самолета.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.