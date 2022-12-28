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Іранець покінчив життя самогубством у Франції, щоб висвітлити ситуацію у своїй країні

Іранець покінчив життя самогубством у Франції, щоб висвітлити ситуацію у своїй країні

Київ • УНН

 • 417176 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Французька влада розслідує самогубство іранця в місті Ліон, який заявив у соціальних мережах, що збирається вбити себе, щоб привернути увагу до придушення протестів в Ірані.

Про це повідомляє УНН з посиланням на France 24.

Деталі

38-річний Мохаммад Мораді був знайдений у річці Рона, яка протікає через центр Ліона ввечері в понеділок.

Чоловік опублікував відео в Instagram, у якому говориться, що він збирався втопитися, щоб підкреслити репресії проти протестувальників в Ірані після смерті під вартою 22-річної Махси Аміні після її арешту в Тегерані за ймовірне порушення суворого дрес-коду країни для жінок.

“Коли ви побачите це відео, я буду мертвий”, — сказав Мораді у своєму відео.

Цей інцидент шокував місто: у вівторок на березі Рони відбувся невеликий мітинг пам’яті Мораді.

Додамо

Організація з прав людини в Ірані (IHR) заявила у вівторок, що 476 протестувальників були вбиті під час придушення протестів, щонайменше 100 іранців ризикують стратити через протести, на додаток до двох молодих людей, які вже страчені.

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