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Иранец покончил жизнь самоубийством во Франции, чтобы осветить ситуацию в своей стране

Киев • УНН

 • 417176 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Французские власти расследуют самоубийство иранца в городе Лион, который заявил в социальных сетях, что собирается убить себя, чтобы привлечь внимание к подавлению протестов в Иране.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.

Детали

38-летний Мохаммад Моради был найден в реке Рона, протекающей через центр Лиона вечером в понедельник.

Мужчина опубликовал видео в Instagram, в котором говорится, что он собирался утонуть, чтобы подчеркнуть репрессии против протестующих в Иране после смерти под стражей 22-летней Махсы Амини после ее ареста в Тегеране за вероятное нарушение строгого дресс-кода страны для женщин.

“Когда вы увидите это видео, я буду мертв”, — сказал Моради в своем видео.

Этот инцидент шокировал город: во вторник на берегу Роны состоялся небольшой митинг памяти’Мораде.

Добавим

Организация по правам человека в Иране (IHR) заявила во вторник, что 476 протестующих были убиты во время подавления протестов, по меньшей мере 100 иранцев рискуют казнить из-за протестов, на приложение к двум молодым людям, которые уже казнены.

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