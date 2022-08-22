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Іран заявив, що США "затягують" ядерні переговори

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. У понеділок Іран звинуватив Сполучені Штати у "затягуванні" переговорів, спрямованих на відновлення ядерної угоди Тегерана 2015 року. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Іран заявив, що США "затягують" ядерні переговори

Цитата

"Американці зволікають, а європейська сторона не діє... Америка та Європа потребують угоди більше, ніж Іран", - заявив на пресконференції офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані.

Деталі

Канаані сказав, що Тегеран хоче укласти "стійку угоду, яка збереже законні права Тегерана".

"Поки ми не домовимося з усіх питань, ми не можемо сказати, що досягли повної згоди", - додав він.

Тим часом, Сполучені Штати неодноразово закликали Тегеран звільнити кількох американців іранського походження, затриманих в Ірані за звинуваченням у безпеці. Іран вимагав звільнення кількох іранців, затриманих за звинуваченнями, пов'язаними із санкціями США.

"Підкреслимо, що обмін полоненими з Вашингтоном - це окреме питання і він не має жодного відношення до переговорного процесу щодо відродження пакту 2015 року", - сказав Канаані, додавши, що Тегеран готовий до обміну полоненими.

Доповнення

У 2018 році тодішній президент Дональд Трамп порушив угоду, укладену до його вступу на посаду, назвавши її надто м'якою щодо Ірану, і знову ввів жорсткі санкції США, що спонукало Тегеран почати порушувати ядерні обмеження пакту.

Угода 2015 року опинилася на межі відродження у березні цього року після 11 місяців непрямих переговорів між Тегераном та адміністрацією президента США Джо Байдена у Відні.

Але переговори зірвалися через вимоги Тегерана до Вашингтона надати гарантії, що жоден президент США не відмовиться від угоди, як це зробив Трамп.

Однак Байден не може дати таких залізних гарантій, тому що угода є політичною угодою, а не договором, що юридично зобов'язує.

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